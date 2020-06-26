Россиян предупредили о предстоящем похолодании

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

На следующей неделе в ряд российских регионов придет похолодание, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, в понедельник и вторник в Центральную Россию придет циклон, в результате температура заметно снизится.

"Уже и ночью будет 10–12 градусов, днем будет 19–22... По сравнению с 30–32-градусной жарой это заметное понижение", – рассказал Вильфанд РИА Новости.

Как сообщает портал "Метеоновости", в пятницу, 26 июня, в столице и Московской области ожидается переменная облачность и до 30 градусов тепла.

"Максимальная температура воздуха в Москве составит 27–29 градусов тепла, по области – до плюс 30 градусов. Ветер северного направления будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление будет немного выше нормы. Содержание кислорода в воздухе – в пределах нормальных значений", – говорится в сообщении.

Вильфанд ранее рассказал, что в субботу днем воздух в городе может прогреться до 32 градусов. По его словам, температура превысит норму на 5–6 градусов.

Специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова отмечала, что жара будет сопровождаться северным ветром, что позволит переносить ее немного легче. Однако в этот день может быть установлен абсолютный рекорд тепла для 27 июня.

