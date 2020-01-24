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Москва 24

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Общество

11:19

Москвичи съедают до 200 тонн мороженого в день

общество еда

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Стало известно, сколько мороженого в день съедают жители столицы. Об этом информирует Агентство "Москва" со ссылкой на генерального директора "Союза мороженщиков России" Геннадия Яшина.

"Москва в день в среднем съедает до 200 тонн мороженого. В летний период – в два, а то и в шесть раз больше – в зависимости от метеоусловий", – уведомил Яшин.

Также он рассказал о предпочтениях москвичей в выборе лакомства. Оказалось, что из всех видов мороженого столичным жителям больше всего нравится пломбир в вафельном стаканчике, эскимо достается второе место.

"Исторически так сложилось, что в целом в России любят жирное мороженое, а в вафельном стаканчике – потому что удобно кушать это мороженое. Эскимо есть не так удобно, оно выскальзывает, падает часто, особенно у детей", – пояснил Яшин.

Помимо этого, он указал на то, что в последнее время производители мороженого все чаще отказываются от заменителей молочного жира и используют натуральное сырье.

Ранее эксперт дал совет по употреблению мороженого. Он рекомендовал съедать лакомство сразу после покупки, поскольку повторная заморозка портит вкусовые качества продукта.

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