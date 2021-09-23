Кабмин одобрил проект об установлении МРОТ не ниже прожиточного минимума в 2022 году

Фото: Depositphotos/Milly7

Правительство РФ одобрило законопроект об установлении минимального размера оплаты труда не ниже прожиточного минимума в 2022 году. Об этом сообщается на сайте кабмина.

"Одобрить проект федерального закона "О внесении изменения в статью 1 Федерального закона "О минимальном размере оплаты труда" и внести его в Государственную думу в установленном порядке", – говорится в сообщении.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин предложил установить МРОТ на уровне 13 600 рублей. По его словам, тогда вырастет зарплата почти 3 миллионов россиян.

