"Школа родственного ухода" открыла для москвичей группы взаимоподдержки

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На занятиях, проходящих в группе взаимоподдержки, участники смогут поговорить о трудностях, с которыми они сталкиваются при уходе за тяжелобольными родственниками, с теми, кто находится в подобной ситуации. Об этом рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она отметила, что проекту "Школа родственного ухода" уже исполнилось полтора года, он позволяет помочь москвичам, которые занимаются уходом за своими родными и близкими.

"За это время школу прошли более 1,2 тысячи москвичей, они обучились правильному уходу в домашних условиях, научились оказывать первую помощь и создавать атмосферу, в которой комфортно жить всем членам их семьи. Мы продолжаем развивать этот проект", – передает слова Раковой портал мэра и правительства Москвы.

По ее словам, группы взаимоподдержки позволят жителям столицы поделиться своими переживаниями с другими, выговориться и послушать истории людей, которые оказались в схожей ситуации. Помимо этого, во время встреч все участники смогут рассказать друг другу о своем полезном опыте. На мероприятиях в том числе будет присутствовать эксперт.

"Создание таких групп взаимоподдержки было желанием самих слушателей "Школы родственного ухода", – подчеркнула Ракова.

Отмечается, что встречи будут организовываться раз в месяц, площадкой станет Институт дополнительного профессионального образования. Участники могут обратиться с просьбой увеличения количества встреч, сказала заммэра.

В июне этого года в школе начали проводить сессии с экспертами столичного Ресурсного центра для инвалидов. Участникам мероприятия рассказывают об особенностях использования технических средств реабилитации и о том, как они помогают повысить качество жизни человека с ограниченными возможностями здоровья.

Ракова отметила, что участники школы могут пройти три курса, среди них – "Домашний уход за малоподвижным человеком", "Деменция: оценка, подходы, повышение качества жизни" и "Первая помощь". Все желающие могут пройти обучение как в очном формате, так и онлайн.

Если житель города хочет стать частью проекта, то ему необходимо пройти опрос на сайте школы, который позволит определить перечень рекомендуемых услуг. После этого пользователь заполняет анкету и получает доступ к онлайн-курсу, добавила заммэра столицы.

После того как пользователь пройдет обучение, с ним свяжется тренер по долговременному уходу районного центра социального обслуживания. Он проведет консультацию и расскажет, как оформить индивидуальную программу реабилитации и абилитации, резюмировала Ракова.

Ранее Сергей Собянин открыл в Южнопортовом районе Симуляционный центр, в котором будут обучать навыкам профессионального ухода. Он поздравил социальных работников Москвы с профессиональным праздником, который отмечается 8 июня.

Обучение в центре будет проходить по программе профессионального обучения для помощников по уходу и сиделок и по программе повышения квалификации. В будущем планируется проведение тренингов.



Собянин открыл Симуляционный центр обучения навыкам профессионального ухода в столице