Морозам вопреки. Парки Москвы не будут отменять праздничные мероприятия

Фото: портал Москва 24/Юлия Иванко

Морозная погода в столице не помешает праздничным мероприятиям в февральские праздники. В Мосгорпарке рассказали, что все развлечения пройдут в штатном режиме.

В праздничные выходные в городе запланировано более 500 мероприятий. В "Сокольниках" состоится шестой фестиваль боевых саней "Battle Сани". В Парке Горького пройдет бесплатная экскурсия "Великая Победа и выставка образцов трофейного вооружения 1943–1948 годов". А в Лианозовском парке мужчин ждут соревнования по армрестлингу и подниманию гирь.

Кроме того, москвичи смогут посоревноваться в подледной рыбалке. Будут доступны бесплатные катки, дискотека на льду, выступят также военные оркестры. А вечером в пятницу на 16 городских точках запустят салют в честь Дня защитника Отечества. Начало запланировано на 21:00.

Между тем в столичный регион придут аномальные морозы. В ночь на 23 февраля столбики термометров могут опуститься ниже 20 градусов впервые за всю зиму. В выходные температура воздуха будет держаться в районе -25 градусов, днем она не поднимется выше -10.

В городе ожидается небольшой снег. Из-за морозов в Москве объявлен оранжевый уровень погодной опасности.

В субботу и воскресенье из-за циклона станет больше облаков, за счет которых морозы будут переноситься легче.

На следующей неделе похолодает еще сильнее. Во вторник и среду показатели упадут до -28 градусов, днем столбики термометров покажут -15, что ниже климатической нормы на 15 градусов.

МОЭК и Мосэнерго перешли на усиленный режим работы в связи с аномальными морозами. Круглосуточные дежурства организовали не только ремонтные бригады, но и представители управляющего состава.

МЧС выпустило предупреждение для горожан. Москвичей призвали по возможности оставаться дома, тепло одеваться и мазать руки и лицо защитным кремом, выходя на улицу. Водителям посоветовали перенести дальние поездки, соблюдать правила дорожного движения и скоростной режим.

Холода начнут отступать в марте, но вместо них в город придут метели. В городе выпадет до трети месячной нормы осадков. Возможны заносы на дорогах и ухудшение видимости.