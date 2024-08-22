Российские маркетплейсы запустили акции поддержки пострадавших в Курской области

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Крупнейшие российские маркетплейсы – Ozon, "Авито" и Wildberries – запустили акции поддержки пострадавших жителей в Курской области. Об этом говорится в заявлении компаний.

Так, Ozon собирается начислить всем пострадавшим по три тысячи баллов, которые можно будет потратить на покупку товаров на специальной витрине. Кроме того, все пользователи могут купить специальные сертификаты номиналом в 500 рублей, чтобы поддержать жителей Курской области. Данные средства адресно поступят пострадавшим для покупки самого необходимого.

"Авито", в свою очередь, разработал сервисы, которые способствуют быстрому расселению пострадавших граждан. Клиенты платформы смогут предложить бесплатное жилье тем, кто вынужденно покинул свои дома.

Кроме того, в ближайшее время на платформе появится раздел для тех, кто ищет временное жилье. Объявления будут отмечены значком "#яПомогаю". Также платформа предоставит помощь с поиском временной работы и трудоустройства в разных регионах с проживанием.

В Wildberries подготовили для передачи людям теплые вещи для пострадавших, постельные принадлежности, детское питание и прочие вещи первой необходимости, сообщает РИА Новости. Помимо этого, пользователи маркетплейса в Курской области смогут бесплатно продлить срок хранения товара. Для партнеров также реализовали возможность бесплатной приостановки работы пунктов выдачи заказов в случае необходимости.

На сайте "Миллион призов" продолжается сбор пожертвований для россиян, которые пострадали в результате боевых действий в Курской области. В общей сложности за прошедшую неделю москвичи отправили на эти цели более девяти миллионов рублей.

Бои между ВС РФ и ВСУ на территории Курской области продолжаются с 6 августа. В регионе ввели режим ЧС федерального характера. Также в Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции.

По данным на 21 августа, за все время боев в Курской области украинские войска потеряли более 4,4 тысячи военных, 65 танков, 27 боевых машин пехоты и прочей техники.