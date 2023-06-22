Эксперт заявила, что ливни и грозы начнутся в Москве с 6 утра 23 июня

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Ливни, грозы и шквалистый ветер придут в Москву в 06:00 23 июня. Об этом сообщает "Вечерняя Москва" со ссылкой на начальника управления метеорологических разработок ГБУ "Автомобильные дороги" Галину Максимову.

"В пятницу, 23 июня, в Москве ожидаются очень сложные погодные условия", – сказала она.

По информации Максимовой, к 10:00 погода стабилизируется, но после обеда вновь вернется непогода. Прогнозируются ливневые дожди с грозой и порывами ветра до 17 метров в секунду, столбики термометров не поднимутся выше 17 градусов тепла.

По словам синоптиков, в столице может выпасть до 25 миллиметров осадков. Подобная непогода ожидается впервые с начала лета.

Ранее в Москве и Подмосковье объявили желтый уровень погодной опасности в связи с ожидающимися грозой, ветром и ливнем. Метеопредупреждение будет действовать в столице с 03:00 23 июня до 22:00 того же дня, в области предупреждение о пожароопасности объявили до 22:00 23 июня.

Столичные городские службы перевели в режим повышенной готовности из-за прогнозируемых ливней и гроз. Специалисты подготовили источники аварийного питания, сотрудники комплекса городского хозяйства проверяют системы водоотведения. В местах, где ожидается скопление воды, разместят специальную технику, будет организовано дежурство аварийных бригад Мосводостока и иных организаций, заявил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в столице