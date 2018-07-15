Рогозин поручил создать корпорацию ракетного двигателестроения

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Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин посетил НПО "Энергомаш" и поручил срочно начать разрабатывать корпорацию ракетного двигателестроения.

"Обсудив пути дальнейшего повышения надежности нашей РКТ принял решение немедленно приступить к созданию под эгидой "Энергомаша" корпорации ракетного двигателестроения", – написал Рогозин на своей странице в Twitter.

Глава Роскосмаса отметил, что был приятно удивлен высокой культурой производства НПО "Энергомаш".

"Недаром США закупают наши двигатели", – подчеркнул он.

Ранее глава корпорации "Роскосмос" обратился в Счетную палату с просьбой провести проверку предприятий космической отрасли.