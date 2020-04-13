Редакция столичной газеты Metro сделала видеоролик в поддержку москвичей на самоизоляции

Фото: снимок с видео YouTube/Metronews

Московская газета Metro решила поддержать москвичей, запертых в своих квартирах в непростой для страны период самоизоляции и упорной борьбы с распространением вируса COVID-19.

Редакция газеты выложила в социальных сетях и диджитал-версии издания трогательный видеоролик, в котором напомнила всем жителям Москвы о том, что город продолжает жить, а москвичи – преодолевать невзгоды и держаться вместе, несмотря на вынужденную разобщенность. Текст к видео прочитал лидер группы "Несчастный случай" Алексей Кортнев.

Газета Metro постаралась приободрить своих читателей, а также поблагодарить от всего сердца всех тех, кто вынужден, рискуя здоровьем, работать на благо москвичей и жизнеобеспечения города: врачей, продавцов, курьеров, сотрудников ЖКХ, водителей, волонтеров и остальных отзывчивых, неравнодушных жителей Москвы.

Берегите себя и своих близких, оставайтесь дома!

Видео: YouTube/Metronews