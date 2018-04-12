Повышенное атмосферное давление ожидается в Москве в пятницу

Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина

Переменная облачность сохранится в столичном регионе в пятницу, 13 апреля. Осадков не ожидается, сообщает Гидрометцентр России.

В ночные часы температура воздуха в городе опустится до 0... -2 градусов. Днем воздух прогреется до +9... +11 градусов. Ветер будет дуть западный со скоростью 3–8 метров в секунду.

Атмосферное давление будет повышенное – 758 миллиметров ртутного столба.

В выходные погода также не удивит москвичей. Днем – +11... +13 градусов, ночью – в районе нуля. По словам директора Гидрометцентра России Романа Вильфанда, большая разница между дневными и ночными температурами связана с приходом с северо-запада холодного циклона.

Потепление придет в понедельник, 16 апреля. В этот день столбики термометров покажут 15–18 градусов. К концу апреля в городе установится температура в 20 градусов.

Также по прогнозам синоптиков, в мае температура в европейской части России превысит норму.