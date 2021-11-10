Штраф за несвоевременную замену паспорта можно будет оплатить со скидкой

Фото: Агентство "Москва"/Ведяшкин Сергей
Положение нового процессуального Кодекса об административных правонарушениях (ПКоАП) о праве оплаты штрафов с 50-процентной скидкой будет распространяться на такие нарушения, как несвоевременная замена паспорта и пропуск срока подачи налоговой декларации, заявила первый зампред комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Ирина Рукавишникова ТАСС.
Рукавишникова отметила, что в данную категорию правонарушений войдут как совершаемые гражданами, так и индивидуальными предпринимателями, юридическими и должностными лицами. Она уточнила, что основным критерием для отнесения правонарушений в эту группу является малая степень их общественной опасности.
"Иными словами, речь идет о правонарушениях, которые имеют формальный состав и не обладают высокой степенью общественной опасности. Например, предприниматель уплатил все налоги в срок, но декларацию о доходах своевременно не представил, сегодня он вынужден платить штраф в полном объеме", – заключила сенатор.
Ранее сообщалось, что правонарушители в РФ получат право уплаты штрафов со скидками, соответствующие нормы содержатся в проекте нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП).
В частности, граждане получат право на 50-процентную скидку на штрафы, которые были выписаны за совершение любых негрубых правонарушений, при их оплате в течение 20 дней. По действующей версии КоАП данная норма распространяется лишь на отдельные правонарушения.
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