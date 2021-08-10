В предварительный состав сборной РФ на чемпионате "Абилимпикс" вошли 93 москвича

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Е. Самарин

В предварительный состав сборной России для участия в международном чемпионате профессионального мастерства "Абилимпикс" вошли 93 москвича. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Соревнования по профмастерству среди людей с инвалидностью пройдут в Москве в мае следующего года. За подготовку столичной команды отвечает Московский центр развития движения "Абилимпикс", созданный на базе учебного центра "Профессионал".

Сейчас кандидаты в национальную сборную проходят тренировку в колледжах Москвы. Каждый месяц все участники будут проходить контрольные испытания по своим профессиональным компетенциям. По их результатам часть кандидатов отсеется.

Как рассказал студент столичного колледжа современных технологий Максим Зуев, занявший в прошлом году первое место на московском этапе чемпионата и второе – на национальном, в будущем он планирует стать программистом.

"Сейчас интенсивно готовлюсь к предстоящему чемпионату, выполняю задания тренера. Делаю упор на изучение новых языков программирования. Поддерживать боевой дух мне помогает семья, но в большей степени меня стимулирует возможность последующего трудоустройства", – сказал он.

Победившая в прошлом году в компетенции "Поварское дело" на московском и национальном чемпионатах Анастасия Юшина учится на повара-технолога, она поделилась, что мечтает работать в известных ресторанах.

"У меня есть девиз: жизнь – это возможность, используй ее. Во время соревнований меня поддерживали тренеры, семья и друзья, но без веры в себя ничего не получилось бы. Мне хотелось, чтобы на всероссийском чемпионате победила Москва и прозвучала моя фамилия", – рассказала она

"Абилимпикс" – международное движение, которое отвечает за проведение конкурсов профессионального мастерства для людей с инвалидностью. Его цель – содействие в трудоустройстве. Международные соревнования проходят по 55 компетенциям, среди которых наиболее востребованные в мире профессии, в которых люди с инвалидностью могут проявить себя наравне с другими.

Отборочный тур VII Московского чемпионата профессионального мастерства "Абилимпикс-2021" состоится с 4 по 15 октября. Проведение финальной части должно пройти на ВДНХ 14 ноября.