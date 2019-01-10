Синоптики предупредили о сильном ветре в столице в субботу

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Жителей столичного региона предупредили о сильном ветре 12 января. Его порывы будут достигать 15 метров в секунду, сообщает Гидрометцентр России.

Начавшийся 10 января снег продлится до начала следующей недели. В ночь на субботу, 12 января, ожидается небольшой снег и минус 14–12 градусов. Днем будет минус 8–6 градусов.

В воскресенье, 13 января, также пройдет небольшой снег. Ночью похолодает до 8–6 градусов мороза, днем – до 5–3 градусов. 14 января ожидается снег и 8–3 градусов ниже нуля ночью, а днем – от -5 до 0 градусов.

Во вторник ночью ожидается -6... -1 градус, а днем потеплеет до -4... +1 градуса. Такая температура выше климатической нормы для середины января на 5–7 градусов.

Ранее желтый уровень погодной опасности объявили в столичном регионе в ночь на 11 января из-за тумана. Предупреждение будет действовать в течение 12 часов, начиная с 21:00 10 января.

В пятницу в Москве ожидается резкое понижение атмосферного давления. За сутки давление понизится примерно на 15 миллиметров ртутного столба. В течение субботы – еще на 5–8 миллиметров. Аномально низкое давление сохранится в столице и в начале следующей недели.