Москвичей предупредили о тумане в ночь на 11 декабря

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Желтый уровень погодной опасности объявили в столичном регионе в ночь на 11 января из-за тумана, сообщает Гидрометцентр России.
Предупреждение будет действовать в течение 12 часов, начиная с 21:00 10 января.
Ранее сообщалось, что в пятницу в Москве ожидается резкое понижение атмосферного давления. За сутки давление понизится примерно на 15 миллиметров ртутного столба. В течение субботы – еще на 5–8 миллиметров. Аномально низкое давление сохранится в столице и в начале следующей недели.
На Старый Новый год – 14 января – атмосферное давление в Москве приблизится к рекордному низкому показателю – 723 миллиметров, а воздух прогреется до нуля градусов. В ночные часы столбики термометров покажут от 2 до 7 градусов мороза. Днем будет не холоднее минус 5 градусов.
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