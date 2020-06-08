МЧС предупредило жителей Подмосковья о сильном тумане

Фото: МЧС РФ

Туман с ухудшением видимости до 700 метров ожидается местами в Подмосковье.

Как сообщили в МЧС по региону, предупреждение действует до 7:00 понедельника, 8 июня.

В ведомстве предупредили о затруднении движения транспорта и увеличение вероятности ДТП.

В этой связи пешеходов призвали к внимательности, а водителям рекомендовали снизить скорость.

Кроме того, необходимо включить противотуманные фары, отказаться от лишних обгонов и иных маневров.

В Гидрометцентре ранее рассказали, что в России стоит ожидать частую смена погодных условий летом.