МЧС предупредило жителей Подмосковья о сильном тумане

Фото: МЧС РФ
Туман с ухудшением видимости до 700 метров ожидается местами в Подмосковье.
Как сообщили в МЧС по региону, предупреждение действует до 7:00 понедельника, 8 июня.
В ведомстве предупредили о затруднении движения транспорта и увеличение вероятности ДТП.
В этой связи пешеходов призвали к внимательности, а водителям рекомендовали снизить скорость.
Кроме того, необходимо включить противотуманные фары, отказаться от лишних обгонов и иных маневров.
В Гидрометцентре ранее рассказали, что в России стоит ожидать частую смена погодных условий летом.
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