За сутки в РФ выявили 8 955 новых случаев COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

За минувшие сутки на территории Российской Федерации выявили 8 955 новых случаев COVID-19. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

По данным Оперштаба, за прошедшие сутки специалисты зафиксировали 37 летальных исходов, а также 9 956 случаев выздоровления от этого заболевания.

Всего с начала пандемии COVID-19 на территории России зарегистрировали 22 706 980 случаев заражение инфекцией. Также в результате заболевания умерли 397 534 пациента и выздоровели 22 080 949 человек.

7 апреля в России выявили 8 915 новых случаев коронавирусной инфекции. От последствий инфекционного заболевания скончались 38 человек. Выздоровели после прохождения лечения 10 685 пациентов.

Ранее академик РАН, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко заявил о завершении пандемии COVID-19 спустя более чем три года. Между тем глава Минздрава РФ Михаил Мурашко считает, что пандемия коронавируса в России пока только снизила свой накал.



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