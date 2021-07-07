Врачи раскритиковали популярный способ есть кукурузу

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
О пользе кукурузы и о том, как не стоит ее есть, ведущие программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" поговорили с врачом-диетологом Михаилом Гинзбургом.
Они отметили, что кукуруза богата клетчаткой: в 100 граммах продукта содержится около четырех граммов полезных пищевых волокон. Клетчатка помогает симбиотной микрофлоре, которая связана с устойчивостью иммунитета.
Также в початках содержатся полезные антиоксиданты, каротиноиды и аскорбиновая кислота.
Благодаря калию, который содержится в кукурузе, снижается давление. Гинзбург обратил внимание, что сейчас люди потребляют мало калия, однако злоупотребляют натрием. Так, перед употреблением початки принято обильно посыпать солью, чего на самом деле делать не следует.
Врач-реабилитолог, специалист по традиционным системам оздоровления, кандидат психологических наук Сергей Агапкин рассказал, как стоит готовить кукурузу, не жертвуя привычным солоноватым вкусом.
"Взять чайную ложку соли, растворить ее в стакане воды и кисточкой смазывать початок. Чтобы ощутить соленый вкус, нам достаточно одной молекулы на языке. И вот мы съедаем не 10 граммов натрия, а десятую долю грамма", – поделился секретом специалист.
Среди других полезных веществ, содержащихся в кукурузе, были названы витамины B6, B9 и B3. Эти витамины осуществляют окислительный обмен в организме, то есть извлечение энергии связано именно с ними. Непосредственно B6 способствует регенерации клеток, в то время как B3 поддерживает внутренние стенки сосудов в здоровом состоянии.
"Это энергия, молодость, хороший иммунитет, восстановление мышц и профилактика возрастных изменений головного мозга", – сказали эксперты в заключение разговора о пользе кукурузы.
Ранее сообщалось, что диетологи не рекомендуют увлекаться и есть консервированную кукурузу бесконтрольно. Тем не менее она может быть отличным гарниром к основному блюду.
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