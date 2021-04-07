Подмосковная прокуратура проверит водителя, высадившего школьницу в Жуковском

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Подмосковная прокуратура проводит проверку после того, как водитель маршрутного такси отказался везти 15-летнюю школьницу. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Ранее в СМИ появилась информация, что 5 апреля в городском округе Жуковский девочка села в маршрутку, оплатила проезд и стала ждать отправления. Однако водитель оскорбил пассажирку и отказался ее везти, при этом оплату он вернул.

Сотрудникам прокуратуры предстоит установить причины и обстоятельства произошедшего, при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Похожие ситуации в России уже происходили. Так, таксист в Твери отказал девушке в перевозке, потому что она ему "не нравится". По его словам, девушка сильно хлопнула дверью.