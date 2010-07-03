Культурные центры Москвы подготовили программу на летний сезон

В Москве начинается программа общегородского летнего отдыха "КультЛето". Кружки и секции откроются в 167 культурных центрах, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
"Проект "КультЛето" проходит уже в третий раз. Продлится он до 31 августа. Мастер-классы и полноценные курсы рассчитаны на горожан всех возрастов: и на детей, и на подростков, и на взрослых. На занятиях можно будет не только научиться новому и интересно провести время, но и получить базовые навыки по некоторым творческим специальностям", – сказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.
Все курсы пройдут в формате интенсивов, то есть на занятия нужно будет приходить каждый день. Интенсивы будут длиться от двух дней до двух месяцев, зависит от тематики. Родители смогут оставлять детей в культурном центре на полдня или дольше. Для детей и взрослых разработали около 800 интенсивов, и больше половины из них будут бесплатными. Полный список студий и кружков опубликован на сайте Московской дирекции по развитию культурных центров.
До 7 июня в культурном центре "Москворечье" для детей старше пяти лет и взрослых будут проходить занятия по прикладному изобразительному искусству. В клубе "Орехово" до 28 июня пройдет городской тематический лагерь "Орехвардс", в нем будут работать четыре смены по освоению азов разных профессий.
В центре "Москвич" с 10 июня организуют анимационную мастерскую. Дети в возрасте от 7 до 10 лет за 10 дней общими усилиями создадут мультфильм. Для людей старшего возраста в клубе "Современник" будет проходить интенсивный курс по рисованию. Его можно будет посещать с 22 по 26 июля.
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