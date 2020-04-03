Организатор мероприятий рассказал о сложностях при проведении свадьбы онлайн

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Основатель event-агентства, учредитель Национальной ассоциации организаторов мероприятий Сергей Князев озвучил Москве 24 основную проблему при проведении свадеб онлайн. По мнению эксперта, если нет живого общения, то теряется то, ради чего предназначено торжество.

Князев отметил, что основные моменты торжества организовать можно уже сейчас. "В таком формате можно провести обмен кольцами, церемонию регистрации и сам банкет, но важно не потерять главное, ради чего делается свадьба", – заявил эксперт.

Он пояснил, что в первую очередь главная философская и психологическая составляющая этого торжества – это подружить два разных коллектива. "Это сторона невесты и сторона жениха. Это могут быть абсолютно разные группы людей", – считает Князев.

"Это бывает прямо ювелирная работа: выстроить взаимоотношения между гостями от жениха, родственниками и друзьями невесты. Так, чтобы сложилось это единение. Для чего, собственно, и проводится торжество, чтобы после свадьбы между всеми родственниками были дружеские отношения. В онлайне сделать это очень непросто", – заявил эксперт.

Однако Князев отметил, что сейчас они в поисках такого формата, который позволит проводить свадьбы в онлайн-режиме.

Ранее в столичных ЗАГСах отменили все торжественные церемонии. Это связано с поручением премьер-министра РФ Михаила Мишустина приостановить торжественное заключение браков. Кроме того, министерство юстиции предложило прекратить регистрацию как браков, так и разводов.

В то же время многие столичные пары в связи с пандемией коронавируса в Москве сами стали переносить заключение браков на более поздние даты.