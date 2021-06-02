Вильфанд предупредил о заморозках в некоторых регионах РФ в ближайшие дни

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Ночные заморозки ожидаются в Свердловской, Тюменской, Омской, Томской и Кировской областях в ближайшие два дня. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра РФ Романа Вильфанда.

По словам специалиста, столбик термометра может опуститься до 2–5 градусов ниже нуля.

"В Приволжском федеральном округе, на севере по крайней мере, заморозки в ближайшие две ночи прогнозируются в Кировской области, соседних областях Поволжья", – уточнил синоптик.

Он также отметил, что заморозки ожидаются в тех регионах, где было тепло буквально пять дней назад.

Ранее Роман Вильфанд рассказал, что в этом году июнь в России будет теплым и не слишком дождливым.

По его словам, на европейской территории страны температура прогнозируется около и чуть выше нормы, а к востоку – выше нормы. Особенно значительные аномалии прогнозируются в Якутии.