Детский технопарк нанотехнологий открылся в столице при МГТУ имени Баумана

21 декабря, 16:25
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Детский технопарк "Инжинириум" открылся при МГТУ имени Баумана. Он будет работать на базе межотраслевого инжинирингового центра вуза, сообщает пресс-служба столичного департамента науки, промышленной политики и предпринимательства.
Площадь технопарка составляет 330 квадратных метров. Комплекс включает четыре лаборатории, оснащенные самым современным оборудованием. Как уточнили в ведомстве, благодаря новому технопарку школьники, в частности, смогут изучать 3D-проектирование и робототехнику, а также композитные материалы на микро- и наноуровне, чтобы затем изготавливать изделия на основе этих материалов. Там же можно будет узнать, как создаются и действуют космические летательные аппараты.
Как отметил руководитель ведомства Алексей Фурсин, детские технопарки позволят улучшить качество подготовки специалистов и сделают технические профессии более престижными. "Мы выступаем за создание практикоориентированного образования и для нас важно, что среди технологических партнеров проекта такие авторитетные компании, как АО "Аэрокомпозит", Роскосмос, РКК Энергия, Росатом", – пояснил Фурсин.
Кроме того, сообщается, что лучшие выпускники технопарка будут пользоваться приоритетом при поступлении в МГТУ имени Баумана: им могут добавить до плюс 10 баллов к результатам ЕГЭ.
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