Шесть детских технопарков откроют в столице до конца года

12 декабря, 13:39
Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко
Шесть детских технопарков планируется открыть в столице до конца 2017 года. Об этом заявил заместитель руководителя московского департамента науки, промышленности и предпринимательства Алексей Артемов.
"До недавнего времени в Москве было два детских технопарка – в технополисе "Москва" и "Мосгормаше", но было принято решение о развитии новых технопарков. Недавно открылся еще один детский технопарк на территории "Сколково", – добавил он, передает РИА Новости.
Отмечается, что всего в Москве заработают 12 технопарков, в которых дети смогут изучать отрасли промышленности и обучаться в инженерных классах. За успехами учеников будут наблюдать представители предприятий. По окончании выпускникам могут предложить работу, подчеркнул Артемов.
Ранее на севере города открылся детский технопарк "Калибр". Там детей научат создавать компьютерную анимацию. Ученики смогут выбрать одно из нескольких направлений: "Основы трехмерного моделирования", "Компьютерная анимация и технологии захвата движения", "Компьютерная анимация в виртуальной реальности".
А в технопарке на улице Зорге посетителям расскажут об основах художественного дизайна и инженерного дела. Дети узнают, как проектировать здания, улицы и набережные, создавать новые предметы интерьера.
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