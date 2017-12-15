15 декабря, 14:58
Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко
Сергей Собянин открыл детский технопарк "Наукоград" на базе Московского финансово-юридического университета (МФЮА). Учреждение расположилось на первом этаже учебного корпуса на улице Введенского.
"С большим удовольствием посмотрел новый детский парк в вашей академии. Действительно, удивительные технологии и самое главное - удивительные ребята, которые получают удовольствие от того, что они делают. Они делают не только настоящее, но и будущее, и самое главное - свое будущее, что очень и очень важно", – отметил Собянин.
Площадь занимаемых технопарком помещений составляет 1,1 тысячи квадратных метров, а его ключевая специализация – информационные технологии в проектировании и прототипировании. Всего будут работать четыре лаборатории: архитектура и геоинформатика, изучение основ программирования (IT), графический и промышленный дизайн, а также робототехника.
Кроме того, в технопарке будет кинолекторий, музей развития науки и техники, кафе-коворкинг. В технопарк "Наукоград" принимаются учащиеся в возрасте от 14 лет. Ожидается, что его будут посещать учащиеся более 40 школ и колледжей Москвы. Занятия запланированы на каждый день недели с 15:00 до 20:00. В одной группе смогут учиться до 15 человек.
Помимо МФЮА, технопарк планирует сотрудничать с МИТУ-МАСИ (Московским информационно-технологическим университетом – Московским архитектурно-строительным институтом) и образовательным комплексом "Воробьевы горы".
"Наукоград" создали на средства учредителя МФЮА. На приобретение оборудования была выделена субсидия из бюджета города Москвы.
Ранее сообщалось, что шесть детских технопарков планируется открыть в столице до конца 2017 года. Ранее в столице действовали всего два подобных учреждения. Всего в Москве заработают 12 технопарков, в которых учащиеся смогут изучать отрасли промышленности и обучаться в инженерных классах.
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