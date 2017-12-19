Первый технопарк для школьников с ограниченными возможностями открыли в Москве

19 декабря, 22:20
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Первый детский технопарк равных возможностей для школьников открылся на базе Российского государственного социального университета (РГСУ). Он полностью оборудован для детей с ограниченными физическими возможностями. Преподавателей также будут специально готовить для работы с такими учениками.
"Создание детских технопарков направлено на улучшение качества подготовки специалистов и повышение престижа технических профессий. Наша задача – охватить все слои молодежи школьного возраста, включая детей с ограниченными возможностями", – цитирует главу департамента науки, промышленной политики и предпринимательства Алексея Фурсина портал мэра и правительства Москвы.
Учить детей будут по шести направлениям: промышленному дизайну, информационным технологиям, работе с дополненной и виртуальной реальностью, электронике и мехатронике программирования, нейротехнологиям, а также работе с высокотехнологичным оборудованием.
Город и научно-технологичные организации планируют запустить еще четыре детских технопарка в ближайшее время. Посещать занятия и мероприятия на площадках смогут более 35 тысяч школьников в год.
Подробности о работе технопарка РГСУ и записи на занятия можно узнать на его официальном сайте.
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