Первый технопарк для школьников с ограниченными возможностями открыли в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Первый детский технопарк равных возможностей для школьников открылся на базе Российского государственного социального университета (РГСУ). Он полностью оборудован для детей с ограниченными физическими возможностями. Преподавателей также будут специально готовить для работы с такими учениками.

"Создание детских технопарков направлено на улучшение качества подготовки специалистов и повышение престижа технических профессий. Наша задача – охватить все слои молодежи школьного возраста, включая детей с ограниченными возможностями", – цитирует главу департамента науки, промышленной политики и предпринимательства Алексея Фурсина портал мэра и правительства Москвы.

Учить детей будут по шести направлениям: промышленному дизайну, информационным технологиям, работе с дополненной и виртуальной реальностью, электронике и мехатронике программирования, нейротехнологиям, а также работе с высокотехнологичным оборудованием.

Город и научно-технологичные организации планируют запустить еще четыре детских технопарка в ближайшее время. Посещать занятия и мероприятия на площадках смогут более 35 тысяч школьников в год.

Подробности о работе технопарка РГСУ и записи на занятия можно узнать на его официальном сайте.