Москва заняла пятое место в мире по уровню знаний школьников

5 июля, 07:34
Фото: depositphotos/michaeljung
Москва заняла пятое место в мире по среднему уровню знаний школьников. В пятерку лидеров также вошли Сингапур, Шанхай, Гонконг, Хельсинки и Токио.
По данным международной консалтинговой группы Bain & Company, в образовательной системе столицы в сравнении с крупнейшими мегаполисами мира с 2017 по 2019 наблюдаются заметные положительные изменения. Эксперты составляли рейтинг, изучив три ключевых показателя: знания учащихся, дополнительное образование, развитие информационной инфраструктуры, а также индивидуальных талантов, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Согласно докладу специалистов, 42 процента столичных школьников ходят на спортивные кружки и секции, 30 процентов – относящиеся к сфере культуры, а 29 процентов занимаются техническим творчеством.
В 2016 году Москва также показала высокие результаты школьного образования в международном исследовании PISA. Тогда эксперты отметили, что школы столицы по уровню читательской и математической грамотности входят в десятку лучших образовательных систем мира.
В начале 2016 года стало известно, что качество образования в московских школах будут оценивать на международном уровне. В авторитетных международных исследованиях по системам PISA, PIRLS и TIMMS результаты столичных школьников учитывались лишь в общем зачете для России, но с 2016 года Москва оценивается в этом рейтинге как отдельный субъект. Таким образом, ученики столичных школ конкурируют по качеству знания со школьниками из других мегаполисов мира.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: