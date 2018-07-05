Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Общество

5 июля, 07:34

Москва заняла пятое место в мире по уровню знаний школьников

образование

Фото: depositphotos/michaeljung

Москва заняла пятое место в мире по среднему уровню знаний школьников. В пятерку лидеров также вошли Сингапур, Шанхай, Гонконг, Хельсинки и Токио.

По данным международной консалтинговой группы Bain & Company, в образовательной системе столицы в сравнении с крупнейшими мегаполисами мира с 2017 по 2019 наблюдаются заметные положительные изменения. Эксперты составляли рейтинг, изучив три ключевых показателя: знания учащихся, дополнительное образование, развитие информационной инфраструктуры, а также индивидуальных талантов, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Согласно докладу специалистов, 42 процента столичных школьников ходят на спортивные кружки и секции, 30 процентов – относящиеся к сфере культуры, а 29 процентов занимаются техническим творчеством.

В 2016 году Москва также показала высокие результаты школьного образования в международном исследовании PISA. Тогда эксперты отметили, что школы столицы по уровню читательской и математической грамотности входят в десятку лучших образовательных систем мира.

В начале 2016 года стало известно, что качество образования в московских школах будут оценивать на международном уровне. В авторитетных международных исследованиях по системам PISA, PIRLS и TIMMS результаты столичных школьников учитывались лишь в общем зачете для России, но с 2016 года Москва оценивается в этом рейтинге как отдельный субъект. Таким образом, ученики столичных школ конкурируют по качеству знания со школьниками из других мегаполисов мира.

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать