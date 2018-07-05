Москва заняла пятое место в мире по уровню знаний школьников

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Москва заняла пятое место в мире по среднему уровню знаний школьников. В пятерку лидеров также вошли Сингапур, Шанхай, Гонконг, Хельсинки и Токио.

По данным международной консалтинговой группы Bain & Company, в образовательной системе столицы в сравнении с крупнейшими мегаполисами мира с 2017 по 2019 наблюдаются заметные положительные изменения. Эксперты составляли рейтинг, изучив три ключевых показателя: знания учащихся, дополнительное образование, развитие информационной инфраструктуры, а также индивидуальных талантов, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Согласно докладу специалистов, 42 процента столичных школьников ходят на спортивные кружки и секции, 30 процентов – относящиеся к сфере культуры, а 29 процентов занимаются техническим творчеством.

В 2016 году Москва также показала высокие результаты школьного образования в международном исследовании PISA. Тогда эксперты отметили, что школы столицы по уровню читательской и математической грамотности входят в десятку лучших образовательных систем мира.

В начале 2016 года стало известно, что качество образования в московских школах будут оценивать на международном уровне. В авторитетных международных исследованиях по системам PISA, PIRLS и TIMMS результаты столичных школьников учитывались лишь в общем зачете для России, но с 2016 года Москва оценивается в этом рейтинге как отдельный субъект. Таким образом, ученики столичных школ конкурируют по качеству знания со школьниками из других мегаполисов мира.