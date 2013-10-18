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Наземный транспорт

18 октября 2013, 15:13

Из-за ремонта путей временно изменятся маршруты трамваев №43, 46 и 32

наземный транспорт трамваи изменения в движении ремонт путей

В связи с ремонтом трамвайных путей на Госпитальном валу 19 и 20 октября 2013 года изменятся маршруты трех трамваев, сообщает пресс-служба Мосгортранса.

Так, трамвай № 43 проследует от Красноказарменной улицы по Проектируемому проезду 137, мимо метро "Авиамоторная" по шоссе Энтузиастов до разворотного трамвайного кольца "3-я Владимирская улица".

Трамвай № 46 пройдет от Измайловского шоссе до метро "Авиамоторная" по проспекту Буденного, шоссе Энтузиастов и далее по обычному маршруту.

При этом маршрут трамвая № 32 в указанные дни отменяется. Для удобства пассажиров будет запущен автобус № 032 от станции метро "Авиамоторная" до метро "Семеновская" по маршруту следования трамвая со всеми остановками.

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