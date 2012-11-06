На Дмитровском шоссе парализовано движение троллейбусов

Вечером 6 ноября на Дмитровском шоссе остановились троллейбусы – дерево упало на контактную сеть общественного транспорта.

Инцидент произошел около дома № 2. Как сообщает "Интерфакс", на место были вызваны все коммунальные службы.

Это не первый случай нарушения движения общественного транспорта: 10 октября на Ярославском шоссе на контактную сеть упал кран, 26 октября в районе станции метро "Октябрьская" троллейбусную линию зацепила машина, а 4 ноября на пересечении улицы Юности и Вешняковской автомобиль сбил мачту освещения, повредив контактную сеть.