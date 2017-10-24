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Наука

24 октября 2017, 11:12

Диссертация Хокинга обрушила сайт Кембриджского университета

наука

Фото: AP/Jonathan Short/Invision

Сайт Кембриджского университета обрушился после того, как на нем появилась диссертация британского физика Стивена Хокинга.

Веб-страница не смогла выдержать весь поток желающих почитать или скачать работу, написанную ученым в 24 года. Сайт посетили более 60 тысяч пользователей менее чем за сутки.

Диссертацию "Свойства расширяющихся вселенных" никогда ранее не выкладывали в открытом доступе. Ознакомиться с работой можно было только в библиотеке университета или же купить ее копию за 86 долларов.

"Надеюсь, теперь люди не будут разочарованы тем, что у них наконец есть доступ к моей работе", – отметил ученый, сообщает "Мир 24"

Ранее Хокинг предупредил о возможности кислотных дождей на Земле. По его мнению, человечество приближается к порогу, после которого глобальное потепление станет необратимым. Наша планета превратится в Венеру, на которой температура достигает 250 градусов, и идут постоянные дожди из серной кислоты.

Кроме того, ученый считает, что риск для жизни людей на планете могут нести ядерная война, генетически сконструированный вирус или развитие искусственного интеллекта.

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