Диссертация Хокинга обрушила сайт Кембриджского университета

Фото: AP/Jonathan Short/Invision
Сайт Кембриджского университета обрушился после того, как на нем появилась диссертация британского физика Стивена Хокинга.
Веб-страница не смогла выдержать весь поток желающих почитать или скачать работу, написанную ученым в 24 года. Сайт посетили более 60 тысяч пользователей менее чем за сутки.
Диссертацию "Свойства расширяющихся вселенных" никогда ранее не выкладывали в открытом доступе. Ознакомиться с работой можно было только в библиотеке университета или же купить ее копию за 86 долларов.
"Надеюсь, теперь люди не будут разочарованы тем, что у них наконец есть доступ к моей работе", – отметил ученый, сообщает "Мир 24"
Ранее Хокинг предупредил о возможности кислотных дождей на Земле. По его мнению, человечество приближается к порогу, после которого глобальное потепление станет необратимым. Наша планета превратится в Венеру, на которой температура достигает 250 градусов, и идут постоянные дожди из серной кислоты.
Кроме того, ученый считает, что риск для жизни людей на планете могут нести ядерная война, генетически сконструированный вирус или развитие искусственного интеллекта.
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