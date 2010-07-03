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Наука

12:24

Основатель теоретической археологии Лев Клейн скончался на 93-м году жизни

наука утраты

Фото: соцсети

В Петербурге на 93-м году жизни скончался советский и российский ученый Лев Клейн, разработавший основы теоретической археологии, сообщает РИА Новости со ссылкой на депутата городского парламента Бориса Вишневского.

О дате и месте прощания с ученым пока не сообщается.

В 1951 году Клейн с отличием окончил исторический факультет Ленинградского государственного университета, затем аспирантуру, 20 лет преподавал на кафедре археологии.

В 1981 году был арестован по обвинению в мужеложестве, лишился ученой степени кандидата наук и звания доцента. Однако позже защитил новую диссертацию, по которой получил докторскую степень, без предварительной защиты кандидатской.

В 1994 году Клейн стал профессором кафедры философской антропологии философского факультета Санкт-Петербургского университета. Также преподавал в Европейском университете.

Ранее в Москве на 72-м году жизни умер советский и российский ученый Константин Скрябин. Причина смерти ученого не называется.

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