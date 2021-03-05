Астероид размером с самолет приближается к Земле

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К Земле приближается астероид размером с пассажирский самолет. Об этом сообщили в научном-исследовательском центре НАСА JPL.

Речь идет об астероиде 2021 CF8. По словам ученых, небесное тело диаметром 52 метра пролетит над Землей на расстоянии 4,4 миллиона километров.

Отмечается, что в следующие три дня мимо Земли пролетят также еще три астероида, самый крупный из которых – 2021 EB диаметром 43 метра. Он будет находиться на расстоянии 2,7 миллиона километров от планеты.

В середине февраля к Земле приблизился астероид размером со стадион. По расчетам ученых, астероид 2020 XU6 приблизился к планете на расстояние порядка 4 миллионов километров. Его диаметр – около 213 метров.

Ранее астрономы из Калифорнийского университета в Сан-Диего, изучив орбиты и взаимодействие тел Солнечной системы, обнаружили сеть динамических гравитационных каналов. Уточнялось, что движение по ним способно значительно увеличить скорость космических путешествий.

