Бутовскую линию метро соединят с Калужско-Рижской линией в 2013 году

Строительство тоннелей от станции метро "Улица Старокачаловская" до станции метро "Лесопарковая" власти планируют завершить до конца 2012 года.

"В настоящее время пройдено более 940 из 1145 метров левого перегонного тоннеля, и около 370 из 1233 метров правого перегонного тоннеля. Окончание проходки тоннелей ожидается 30 октября и 30 декабря текущего года соответственно", - заявили в пресс-службе департамента строительства Москвы.

В декабре 2013 года планируется ввести в эксплуатацию участок метро "Улица Старокачаловская" - "Битцевский парк", протяженность которого составит 5 километров, передает "Интерфакс".

По словам представителя ведомства, на этом участке будет размещено две станции - "Лесопарковая" и "Битцевский парк". Станция "Битцевский парк" станет пересадочной со станцией "Новоясеневская" Калужско-Рижской линии столичной подземки.

Помимо этого, до конца 2013 года будет открыто движение поездов от станции "Парк Победы" до станции "Деловой центр".

Напомним, 30 августа 2012 года была открыта новая станция Московского метрополитена на Калининской линии. На церемонии открытия присутствовали президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин. "Новокосино" стала 186-й работающей станцией столичного метро. Всего до конца 2012 года планируется открытие станций "Алма-Атинская" на Замоскворецкой линии и "Пятницкое шоссе" на Арбатско-Покровской линии.