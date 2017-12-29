Фото: портал Москва 24/Никита Симонов

Большой искусственный каток открылся в Зеленограде. Об этом сообщил Сергей Собянин в Twitter.

"В Зеленограде открылся большой искусственный каток. Он залит на площади Юности, которую мы благоустроили этим летом", – говорится в сообщении.

На катке работают теплые раздевалки, в ближайшее время появится пункт проката и заточки коньков, бесплатный Wi-Fi и стойки для зарядки гаджетов.