29 декабря, 21:07
Фото: портал Москва 24/Никита Симонов
Большой искусственный каток открылся в Зеленограде. Об этом сообщил Сергей Собянин в Twitter.
"В Зеленограде открылся большой искусственный каток. Он залит на площади Юности, которую мы благоустроили этим летом", – говорится в сообщении.
На катке работают теплые раздевалки, в ближайшее время появится пункт проката и заточки коньков, бесплатный Wi-Fi и стойки для зарядки гаджетов.
В Зеленограде открылся большой искусственный каток. Он залит на площади Юности, которую мы благоустроили этим летом. Работают теплые раздевалки, скоро появится пункт проката и заточки коньков, бесплатный Wi-Fi и стойки для зарядки гаджетов. pic.twitter.com/4z4m0Ljc7s— Сергей Собянин (@MosSobyanin) 29 декабря 2017 г.
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