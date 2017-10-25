Собянин назначил нового зампрефекта ВАО‍

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин назначил Алексея Беляева на должность замес­тителя префекта Восточного административного округа столицы. Текст распоряжения был подписан мэром 23 октября. Документ опубликован на официальном портале мэра и правительства Москвы.

"Назначить Беляева Алексея Александровича на должность замес­тителя префекта Восточного административного округа города Москвы с заключением служебного контракта сроком на пять лет", − сказано в тексте распоряжения. В нем также говорится, что в связи с назначением, Беляев был освобожден от ранее занимаемой должности первого замруководителя департа­мента капитального ремонта Москвы.