Собянин пригласил москвичей на фестиваль "Букинист" на Новом Арбате

25 июля, 21:47
Фото: Портал мэра и правительства Москвы
Сергей Собянин пригласил жителей столицы на книжный фестиваль "Букинист". Об этом он написал в своем микроблоге в Twitter.
"До 20 октября на улице Новый Арбат проходит первый городской книжный фестиваль "Букинист". На прилавках больше 25 тысяч книг, в том числе редкие издания, литература на иностранных языках и большая подборка на театральную тему", – говорится в сообщении.
Мэр добавил, что на фестивале также проходят спектакли, встречи с писателями и мастер-классы.
В рамках фестивале на Новом Арбате работают четыре площадки. Там можно купить самые разные книги: русскоязычные – от 50 рублей, а на иностранных языках – в среднем по 100–200 рублей.
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