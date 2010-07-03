Более 13 тысяч человек посетили акцию "Ночь театров"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве прошла акция "Ночь театров" в рамках Московского культурного форума. Ее посетили 13,5 тысячи человек, сообщил Сергей Собянин.

"Вместе с "Манежем" в акции приняли участие 78 площадок", – написал Собянин в микроблоге в Twitter.

Традиционная акция "Ночь театров" прошла в преддверии Всемирного дня театра, который отмечается 27 марта.

IV Московский культурный форум продлится до 25 марта. Он проходит в Центральном выставочном зале "Манеж".

Предполагается, что в рамках мероприятия состоится около 80 семинаров и мастер-классов, 44 спектакля, 43 дискуссии и 39 концертов.

Московский культурный форум проходит в столице уже в четвертый раз по инициативе департамента культуры. Программа мероприятий включает как развлекательно-образовательную, так и деловую части. За два дня на форуме побывали более 22 тысяч человек.