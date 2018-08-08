Левый тоннель проложили между станциями "Лефортово" и "Авиамоторная" на БКЛ метро

Фото: Портал мэра и правительства Москвы

Левый перегонный тоннель проложили между станциями "Лефортово" и "Авиамоторная" на Большой кольцевой линии метрополитена. Об этом Сергей Собянин сообщил в своем микроблоге в Twitter.

"Сегодня завершилась проходка левого тоннеля между станциями "Лефортово" и "Авиамоторная" на БКЛ. Правый тоннель сделали неделей раньше. Работа шла в сложных грунтах, кое-где пришлось вести трассу под железнодорожными путями. Участок готов, строим станции", – написал мэр.

31 июля стало известно об окончании строительства правого перегонного тоннеля от "Лефортово" до "Авиамоторной" на северо-восточном участке линии.

Общая длина Большой кольцевой линии составит 69 километров. На ней построят 31 станцию. Кроме того, две станции БКЛ получат выходы к железнодорожным вокзалам – Савеловскому и Рижскому. На базе станций линии планируют построить в общей сложности 22 ТПУ. Полностью закончить строительство планируется 2021–2022 годах.