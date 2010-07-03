Собянин присвоил почетное звание Москвы заслуженному артисту РСФСР Николаю Дупаку

Заслуженному артисту РСФСР Николаю Дупаку присвоено почетное звание "Почетный деятель искусств города Москвы". Указ, подписанный Сергеем Собяниным, опубликован на портале мэра и правительства Москвы.
Николай Дупак – cоветский и российский актер театра и кино, театральный режиссер, член Всероссийского театрального общества. Почетное звание ему присвоено за большой вклад в развитие культуры и многолетнюю творческую деятельность.
Дупак родился 5 октября 1921 года. В разные годы был актером и режиссером Театра имени Станиславского, директором Театра на Таганке и Театра на Малой Бронной.
Ранее Собянин вручил заслуженным москвичам государственные и городские награды, отметив, что добросовестный труд миллионов москвичей позволяет экономике города развиваться даже в непростое время.
Лауреатов он поздравил с заслуженными наградами и пожелал дальнейших успехов.
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