Собянин присвоил почетное звание Москвы заслуженному артисту РСФСР Николаю Дупаку

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Заслуженному артисту РСФСР Николаю Дупаку присвоено почетное звание "Почетный деятель искусств города Москвы". Указ, подписанный Сергеем Собяниным, опубликован на портале мэра и правительства Москвы.

Николай Дупак – cоветский и российский актер театра и кино, театральный режиссер, член Всероссийского театрального общества. Почетное звание ему присвоено за большой вклад в развитие культуры и многолетнюю творческую деятельность.

Дупак родился 5 октября 1921 года. В разные годы был актером и режиссером Театра имени Станиславского, директором Театра на Таганке и Театра на Малой Бронной.

Ранее Собянин вручил заслуженным москвичам государственные и городские награды, отметив, что добросовестный труд миллионов москвичей позволяет экономике города развиваться даже в непростое время.

Лауреатов он поздравил с заслуженными наградами и пожелал дальнейших успехов.