Собянин увеличил в 1,5 раза премии молодым ученым

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Президиум правительства Москвы принял постановление "О внесении изменений в постановление Правительства Москвы от 10 июля 2013 года № 445-ПП", которое подразумевает увеличение в 1,5 раза количество и размер премий, вручаемых молодым ученым.

Согласно поправкам, количество премий увеличится с 33 до 50, а их размер будет теперь на полмиллиона больше и составит полтора миллиона рублей.

Кроме того, постановление упростило порядок выдвижения на соискание премий и расширило круг их потенциальных получателей:



сняты ограничения по числу выдвигаемых кандидатур от одной организации (ранее было возможным выдвижение не более 3);

разрешено участие в конкурсе научных коллективов (ранее участие было исключительно индивидуальным);

отменены квоты на количество премий, присуждаемых различным категориям участников (ранее – участникам до 36 лет присуждали не менее 20 премий, молодым ученым-докторам наук в возрасте от 36 до 40 лет – не менее 2 премий).

Премиями правительства Москвы награждают молодых деятелей науки начиная с 2013 года. Организатор конкурса – департамент науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы.

За пять лет в конкурсе приняли участие более трех тысяч представителей научных организаций, вузов и предприятий Москвы. Лауреатами премий стали 190 молодых ученых.