Собянин увеличил в 1,5 раза премии молодым ученым

3 июля, 15:26
Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко
Президиум правительства Москвы принял постановление "О внесении изменений в постановление Правительства Москвы от 10 июля 2013 года № 445-ПП", которое подразумевает увеличение в 1,5 раза количество и размер премий, вручаемых молодым ученым.
Согласно поправкам, количество премий увеличится с 33 до 50, а их размер будет теперь на полмиллиона больше и составит полтора миллиона рублей.
Кроме того, постановление упростило порядок выдвижения на соискание премий и расширило круг их потенциальных получателей:
За пять лет в конкурсе приняли участие более трех тысяч представителей научных организаций, вузов и предприятий Москвы. Лауреатами премий стали 190 молодых ученых.
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