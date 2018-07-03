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Мэр Москвы

3 июля, 15:26

Собянин увеличил в 1,5 раза премии молодым ученым

мэр Москвы Сергей Собянин наука

Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко

Президиум правительства Москвы принял постановление "О внесении изменений в постановление Правительства Москвы от 10 июля 2013 года № 445-ПП", которое подразумевает увеличение в 1,5 раза количество и размер премий, вручаемых молодым ученым.

Согласно поправкам, количество премий увеличится с 33 до 50, а их размер будет теперь на полмиллиона больше и составит полтора миллиона рублей.

Кроме того, постановление упростило порядок выдвижения на соискание премий и расширило круг их потенциальных получателей:

  • сняты ограничения по числу выдвигаемых кандидатур от одной организации (ранее было возможным выдвижение не более 3);
  • разрешено участие в конкурсе научных коллективов (ранее участие было исключительно индивидуальным);
  • отменены квоты на количество премий, присуждаемых различным категориям участников (ранее – участникам до 36 лет присуждали не менее 20 премий, молодым ученым-докторам наук в возрасте от 36 до 40 лет – не менее 2 премий).

Премиями правительства Москвы награждают молодых деятелей науки начиная с 2013 года. Организатор конкурса – департамент науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы.

За пять лет в конкурсе приняли участие более трех тысяч представителей научных организаций, вузов и предприятий Москвы. Лауреатами премий стали 190 молодых ученых.

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