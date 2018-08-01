1 августа, 18:04
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Сергей Собянин подписал указ о присуждении премий Москвы в области литературы и искусства за 2018 год. Текст документа опубликован на портале мэра и правительства столицы.
Как сказано в документе, премию по литературе присудили театроведу, специалисту по творчеству Уильяма Шекспира Алексею Бартошевичу за книгу "Для кого написан "Гамлет". В номинации "Киноискусство" премию получил композитор Эдуард Артемьев.
Кроме того, четыре сотрудника театра Новая Опера имени Колобова удостоились премий в номинации "Музыкальное искусство" за постановку оперы "Пассажирка". Премией в этой же категории решили отметить вклад в развитие музыкального искусства и высокое исполнительское мастерство Тамары Гвердцители.
В номинации "Театральное искусство" в этом году наградили создателей и актеров спектакля "Катерина Ильвовна" в Московском театре под руководством Олега Табакова. Помимо них, премию Москвы в области театрального искусства получила артистка Московского академического театра сатиры Елена Яковлева.
Премию в номинации "Цирковое и эстрадное искусство" присудили гимнастам Большого Московского цирка на проспекте Вернадский – Елене Бараненко и Елене Петриковой.
Городские премии по изобразительному искусству вручили главному художнику театра "Студия театрального искусства" Александру Боровскому-Бродскому и живописцу Николаю Тужилину. Премии Москвы также присудили в номинациях "Искусствоведение", "Произведения для детей и юношества" и "Просветительская деятельность".
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: