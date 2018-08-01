Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Сергей Собянин подписал указ о присуждении премий Москвы в области литературы и искусства за 2018 год. Текст документа опубликован на портале мэра и правительства столицы.

Как сказано в документе, премию по литературе присудили театроведу, специалисту по творчеству Уильяма Шекспира Алексею Бартошевичу за книгу "Для кого написан "Гамлет". В номинации "Киноискусство" премию получил композитор Эдуард Артемьев.

Кроме того, четыре сотрудника театра Новая Опера имени Колобова удостоились премий в номинации "Музыкальное искусство" за постановку оперы "Пассажирка". Премией в этой же категории решили отметить вклад в развитие музыкального искусства и высокое исполнительское мастерство Тамары Гвердцители.

В номинации "Театральное искусство" в этом году наградили создателей и актеров спектакля "Катерина Ильвовна" в Московском театре под руководством Олега Табакова. Помимо них, премию Москвы в области театрального искусства получила артистка Московского академического театра сатиры Елена Яковлева.

Премию в номинации "Цирковое и эстрадное искусство" присудили гимнастам Большого Московского цирка на проспекте Вернадский – Елене Бараненко и Елене Петриковой.

Городские премии по изобразительному искусству вручили главному художнику театра "Студия театрального искусства" Александру Боровскому-Бродскому и живописцу Николаю Тужилину. Премии Москвы также присудили в номинациях "Искусствоведение", "Произведения для детей и юношества" и "Просветительская деятельность".