Плановая медпомощь в РФ возвращена в полном объеме – Мурашко

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что в России в полном объеме возвращена плановая медицинская помощь. Об этом сообщает РИА Новости.

Глава ведомства напомнил, что ранее из-за пандемии коронавируса некоторые виды медпомощи оказались временно недоступны.

"Сегодня мы вернули в полном объеме медицинскую помощь, хотя по-прежнему продолжаем оказывать медицинскую помощь пациентам с коронавирусной инфекцией", – подчеркнул Мурашко.

Ранее министр здравоохранения объяснил, кому вакцинация от COVID-19 не потребуется. По его словам, в нынешнем сезоне прививку не придется делать тем, кто уже перенес инфекцию.

В Оперативном штабе по ситуации с коронавирусом также сообщили о создании необходимых мощностей на случай усложнения ситуации с COVID-19. Там заверили, что все дополнительные места для заболевших будут развернуты в кратчайшие сроки, если потребуется.