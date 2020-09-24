Плановая медпомощь в РФ возвращена в полном объеме – Мурашко

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что в России в полном объеме возвращена плановая медицинская помощь. Об этом сообщает РИА Новости.
Глава ведомства напомнил, что ранее из-за пандемии коронавируса некоторые виды медпомощи оказались временно недоступны.
"Сегодня мы вернули в полном объеме медицинскую помощь, хотя по-прежнему продолжаем оказывать медицинскую помощь пациентам с коронавирусной инфекцией", – подчеркнул Мурашко.
Ранее министр здравоохранения объяснил, кому вакцинация от COVID-19 не потребуется. По его словам, в нынешнем сезоне прививку не придется делать тем, кто уже перенес инфекцию.
В Оперативном штабе по ситуации с коронавирусом также сообщили о создании необходимых мощностей на случай усложнения ситуации с COVID-19. Там заверили, что все дополнительные места для заболевших будут развернуты в кратчайшие сроки, если потребуется.
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