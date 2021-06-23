Врачи в Индии начали удалять пациентам глаза из-за "черной плесени" – СМИ

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Врачи в Индии вынуждены удалять глаза пациентам из-за развившегося у них мукормикоза, сообщает News.ru. Чаще всего именно этот орган поражен больше всего, поэтому его не удается сохранить. Уточняется, что "черную плесень" иногда можно остановить только таким радикальным способом.

"Если это касается носовых пазух, их необходимо очистить. Если это касается глаза – глазное яблоко, веки, мышцы вокруг глаза должны быть удалены", – сказал хирург из Мумбаи Акшай Наир.

По словам специалиста, врачи оставляют только глазную впадину. Он добавил, что "черная плесень" является причиной большего числа смертей, чем коронавирус.

Уточняется, что пациенты с инфекцией выживают в 70% случаев, но если она проникает в мозг, шансы снижаются до 10–15%.

Ранее в индийском штате Мадхья-Прадеш зафиксировали первый случай заражения "зеленой плесенью". У пациента была обнаружена инфекция зеленого грибка (гриб рода Aspergillus) в легких.