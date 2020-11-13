Аптечные сети сообщили о дефиците популярного антидепрессанта

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Российские аптеки фиксируют дефицит популярного антидепрессанта с действующим веществом тразодон. Производитель объясняет это введением маркировки, а также проблемами с логистикой. Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителей фармотрасли.
Отсутствие препарата подтвердил гендиректор сети аптек "Ригла" Александр Филиппов.
"Дефицит фиксируем, больше месяца [препарата] нет у поставщиков", – рассказал РБК глава сети "Неофарм" Евгений Нифантьев.
Представитель сети "36,6" рассказал, что сейчас наличие антидепрессанта зафиксировано только в нескольких аптеках сети.
"Вымывание препарата связано с отсутствием его поставок у дистрибьюторов", – уточнили в сети.
Согласно данным госреестра лекарственных средств (ГРЛС), в рамках непатентованного наименования тразодон не зарегистрировано больше ни одного препарата, то есть аналогов препарата с этим действующим веществом на российском рынке нет.
Ранее сообщалось, что за первые два месяца осени москвичи купили свыше 274 тысяч упаковок антидепрессантов. Специалисты рассказали, что москвичи купили на 15,4% больше упаковок антидепрессантов, чем за аналогичный период прошлого года. При этом в других лидирующих регионах по продажам таких лекарств количество купленных упаковок сократилось. В частности, снижение наблюдается в Московской области, Санкт-Петербурге и Краснодарском крае.
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