Аптечные сети сообщили о дефиците популярного антидепрессанта

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Российские аптеки фиксируют дефицит популярного антидепрессанта с действующим веществом тразодон. Производитель объясняет это введением маркировки, а также проблемами с логистикой. Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителей фармотрасли.

Отсутствие препарата подтвердил гендиректор сети аптек "Ригла" Александр Филиппов.

"Дефицит фиксируем, больше месяца [препарата] нет у поставщиков", – рассказал РБК глава сети "Неофарм" Евгений Нифантьев.

Представитель сети "36,6" рассказал, что сейчас наличие антидепрессанта зафиксировано только в нескольких аптеках сети.

"Вымывание препарата связано с отсутствием его поставок у дистрибьюторов", – уточнили в сети.

Согласно данным госреестра лекарственных средств (ГРЛС), в рамках непатентованного наименования тразодон не зарегистрировано больше ни одного препарата, то есть аналогов препарата с этим действующим веществом на российском рынке нет.

Ранее сообщалось, что за первые два месяца осени москвичи купили свыше 274 тысяч упаковок антидепрессантов. Специалисты рассказали, что москвичи купили на 15,4% больше упаковок антидепрессантов, чем за аналогичный период прошлого года. При этом в других лидирующих регионах по продажам таких лекарств количество купленных упаковок сократилось. В частности, снижение наблюдается в Московской области, Санкт-Петербурге и Краснодарском крае.

