Умерла актриса из "Операции "Ы"

Фото: кадр из фильма "Операция "Ы", и другие приключения Шурика", режиссер Леонид Гайдай

Актриса Светлана Агеева, сыгравшая эпизодические роли в комедии "Операция "Ы" и другие приключения Шурика", скончалась в Москве на 80-м году жизни, сообщает РИА Новости.

По словам директора Липецкого драматического театра Галины Кулешовой, это произошло 28 января после продолжительной болезни.

Агеева с 2000 по 2011 год играла на сцене драмтеатра, затем ее перевез жить в Москву сын. Прощание с актрисой пройдет в столице.

Агеева родилась 16 января 1941 года. В 1964 году окончила факультет музыкального театра ГИТИСа.

Выступала в Свердловском театре музыкальной комедии, Ростовском ТЮЗе, Театре на Таганке и Липецком драмтеатре. Сыграла в нескольких художественных фильмах.