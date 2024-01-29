Суд во Франции ограничил в дееспособности 88-летнего Алена Делона – СМИ

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Французский суд ограничил в дееспособности 88-летнего актера Алена Делона. Об этом сообщает BFMTV.

Согласно решению суда, Делон не сможет самостоятельно заключать сделки о продаже недвижимости. Такая ответственность была передана спецпредставителю, которого определил суд.

"Это очень радостное решение", – прокомментировал решение адвокат Анушки Делон, являющейся дочерью актера, Франк Бертон.

Функции спецпредставителя также будут заключаться в том, чтобы помочь Делону с выбором врача и медицинским обследованием.

В 2019 году Ален Делон перенес инсульт. В 2022 году его сын Антони выпустил автобиографию, в которой рассказал о личных разговорах с отцом. В частности, он писал, что Делон хочет прибегнуть к эвтаназии, если он окажется в коме и его жизнь будет зависеть от системы жизнеобеспечения.

Позже в СМИ распространилась информация о том, что в семье Делона идет "война" за наследство. Близкие актера стали делать заявления о его когнитивных нарушениях. Однако сын Делона Антони заявил, что такие сообщения никак не связаны с наследством.

