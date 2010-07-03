Подлинную работу Рубенса обнаружили в музее Свердловской области

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Картина "Положение во гроб", хранящаяся в Ирбитском музее изобразительных искусств, оказалась не копией, а оригинальной работой Питера Пауля Рубенса. Об этом заявил директор музея Валерий Карпов, сославшись на экспертное заключение сотрудников Эрмитажа.

По его словам, еще во время реставрации картины в 2016−2017 годах специалисты предположили, что эскиз картины "Положение во гроб" может быть подлинной работой знаменитого нидерландского художника. "Несколько дней назад мы получили пока что устное подтверждение о подлинности работы от экспертов Эрмитажа", − цитирует Карпова ТАСС. Директор музея добавил, что вскоре у него будет и официальное подтверждение подлинности картины.

Как рассказал Карпов, ранее считавшаяся копией картина "Положение во гроб" хранилась в Эрмитаже, а в 1976 году ее передали Ирбитскому музею изобразительных искусств. "Известно, что это работа раннего Рубенса, картина была написана в 1601 году", − уточнил директор музея, добавив, что тогда молодой живописец работал в Италии. "Наша картина Рубенса является предварительным эскизом большой картины", − пояснил Карпов.

В 2012 году при реставрации оригиналом признали еще одно полотно Рубенса из собрания Ирбитского музея − "Кающаяся Мария Магдалина с сестрой Марфой". Как считают эксперты, фигура Магдалины была написана мастером собственноручно.

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