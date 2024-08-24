Акция "Ночь кино" стартовала в Москве

Фото: Агентство "Москва"/Дмитрий Белицкий

Акция "Ночь кино", в рамках которой показывают лучшие отечественные и зарубежные картины, современные российские сериалы, а также анимационные и короткометражные фильмы, стартовала в Москве. Об этом сообщает ТАСС.

На всех площадках, которых больше 150, примерно 13 тысяч мест, рассказал агентству замгендиректора "Москино" Илья Толстов в кинотеатре "Художественный".

"В первые два дня, когда мы открыли регистрацию, к нам уже зарегистрировалось более 10 тысяч человек. Москвичи жадны до хорошего кино, и в этом году оно очень разнообразно, есть кино на все вкусы – российские блокбастеры, фильмы экзотические из стран, про которые мы не так много знаем. Это кино, которое нельзя увидеть в репертуарном прокате, нельзя это увидеть на онлайн-площадках, так называемое фестивальное кино, которое не попадает в широкий прокат, и здесь есть возможность с ним познакомиться", – объяснил он.

Центральным мероприятием акции стала премьера фильмов народного проекта "От идеи до премьеры", в рамках которой "Москино" предлагало горожанам придумать идеи для короткометражных лент и поучаствовать в народном кастинге. Жюри выбрало 35 актеров для съемок фильмов в столице.

Премьера трех короткометражных картин прошла 24 августа в кинотеатре "Художественный".

"Это были прекрасные фильмы, нам удалось сделать то, к чему мы стремились. Мы хотели, чтобы москвичи выразили свои чувства, и эти чувства воплотились на экране, чтобы они могли посмотреть на это через "очки", которые мы называем волшебством кино", – поделился впечатлениями Толстов и добавил, что "такие вещи нужно продолжать".

Для акции в этом году стала новой программа "Молодое кино", на которой гостям показывают дебютные полнометражные фильмы молодых режиссеров. Программа "Открытые границы" представлена кинолентами из девяти стран, среди которых Ливан, Сербия, ЮАР, Ангола, Тунис, Судан и другие.

Ранее в столице началась Московская международная неделя кино. Она проходит на 100 городских площадках. Жители смогут не только посмотреть отечественные и зарубежные фильмы, но и узнать больше об этой индустрии и съемочном процессе. Всего подготовлено свыше 300 показов, девять тематических фестивалей, концерты, театрализованные и аудиэкскурсии.