Москва онлайн: Антон Долин разберет фильм Миядзаки "Унесенные призраками"

Фото: кадр из мультфильма "Унесенные призраками"; режиссер – Хаяо Миядзаки; сценарий – Хаяо Миядзаки; производство – Studio Ghibli

25 июля в киноцентре "Октябрь" в рамках проекта "КАРО.Арт" состоится обсуждение известного фильма Хаяо Миядзаки "Унесенные призраками", приуроченное к 20-летию шедевра мировой анимации. Об особенностях картины расскажет кинокритик Антон Долин.

Согласно сюжету, Тихиро с родителями едет в новый дом. Они сбиваются с пути и оказываются в загадочном городе, где их ждет великолепный пир. Родители с жадностью набрасываются на еду и превращаются в свиней, став пленниками колдуньи Юбабы. Тихиро предстоит спасти родителей.

На счету легендарного мультипликатора Хаяо Миядзаки насчитывается 11 полнометражных картин, в числе которых "Принцесса Мононоке", "Ходячий замок" и другие. Последняя, драма о жизни авиаконструктора Дзиро Хорикоси "Ветер крепчает", вышла в 2013 году. Миядзаки объявил, что уходит на покой и больше работать над фильмами не будет, однако спустя некоторое время передумал. Теперь весь мир ждет от мастера фильм "Как поживаете?", премьера которого запланирована на 2023 год.

Смотрите прямую трансляцию 25 июля в 17:30 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.