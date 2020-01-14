Москвич выставил на продажу свой детский рисунок за 140 млн рублей

Фото: avito.ru

Житель Москвы Владимир Мкртчян опубликовал на сайте бесплатных объявлений сообщение о продаже своей картины за 140 миллионов рублей. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".

Полотно под названием "Красноармеец на лошади" обрело определенную популярность у пользователей портала – за сутки этот лот добавили в избранное около полутысячи посетителей.

"Картина "Красноармеец на лошади" была нарисована мной в 1984 году. Ничего искреннее и пронзительнее в мировой живописи сделано не было. Я вложил в нее всю свою душу и весь свой детский восторг", – заявил художник.

По словам Мкртчяна, в действительности он оценивает свою работу еще дороже, но вынужден довольствоваться малым, потому что ему срочно необходимы деньги. В перспективе автор допускает публикацию лотов с другими своими картинами и признает, что пока оценивает интерес публики.

Художник рассказал, что в ранних работах черпал вдохновение из сказок, а в зрелом возрасте высоко оценил творения белорусско-французского живописца Хаима Сутина и российского художника Виктора Пузо.

Ранее сообщалось, что ученые из Калифорнийского университета в США смогли разгадать тайну прозрачного шара в руках Христа. В этом им помогла 3D-модель знаменитой картины Леонардо да Винчи "Спаситель мира".

