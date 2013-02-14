В Детском музыкальном театре имени Сац пройдут концерты-встречи

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14 и 16 февраля в Детском музыкальном театре имени Натальи Сац пройдут концерты-встречи. Знаменитые музыкальные произведения исполнят как юные дарования, так и солисты оркестров.

На первом концерте-встрече будут выступать артисты театра и молодые виртуозы ЦМШ. На втором концерте произойдет более глубокое погружение в музыку, а произведения исполнят солисты оркестра театра совместно с солистами оркестра "Виртуозы Москвы".

Также театр открыл абонементы "Портреты композиторов", состоящие из восьми циклов, а каждый цикл - из двух концертов-встреч. На концертах будет звучать музыка Петра Чайковского, Антона Рубинштейна и Антона Аренского.

Ближайшие концерты пройдут 14 и 16 февраля и будут посвящены 150-летию Петербургской консерватории.

Начало встреч – в 18:00, а сами концерты начнутся в 19:00.